Eerste strandspeurdag van België in Oostende: "Van slijmvis tot blaasjeskrab"

Twee jaar geleden begon een groep van een 20-tal vrijwilligers, die zichzelf de strandwacht noemt, voor het eerst met "strandspeuren". Op regelmatige tijdstippen komt de groep bij elkaar en speuren ze het strand af. Hun doel is om bij te houden wat er allemaal uit de zee aanspoelt op het strand. Gisteren hielden ze met de hulp van extra vrijwilligers voor het eerst een grote speuractie op het strand van Oostende.

Op basis van de vondsten na zo'n strandspeurtocht willen ze in kaart brengen wat er allemaal leeft in de Noordzee en aan de Belgische kust. In Nederland houden ze al 45 jaar dergelijke speuracties en konden ze al heel wat evoluties in kaart brengen. "Het is eigenlijk een project op langere termijn. Zo kunnen we na enkele jaren uit de resultaten kijken of er veranderingen te bespeuren zijn. Of er bijvoorbeeld andere diersoorten voorkomen door misschien wel een verandering in de temperatuur van het water of door de klimaatverandering", legt Nathalie Colpaert van de Belgische Strandwacht uit.