Bijna half miljoen overnachtingen aan de kust tijdens pinksterweekend

Met een gemiddelde bezetting van 75 à 80 procent doen de hotels aan de kust het minder goed dan tijdens het verlengde weekend van Hemelvaart vorige week. "Dat is vooral te wijten aan het slechte weer", zegt Liesbet Billiet, regiomanager van de kust bij provinciebedrijf Westtoer. "De situatie verschilt wel sterk per badplaats. Sommige hotels krijgen veel bezoekers over de vloer en bij andere zijn er amper gasten te bespeuren."

Bijna 3 op de 10 van de Belgische gasten, die dit weekend aan de kust verblijven, komen uit Wallonië of Brussel. Een trend die ook al duidelijk was in het hemelvaartweekend. Tijdens de paasvakantie lag dat cijfer zelfs nog iets hoger met bijna 40 procent van de gasten uit Wallonië of Brussel.