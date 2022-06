Groot waterlek in Nieuwpoort zet ondergrondse parkeergarage nieuw hotel onder water: "1,5 miljoen liter water weggestroomd"

In Nieuwpoort is het alle hens aan dek voor de brandweer. Rond 8 uur deze ochtend werd een waterlek in de Albert I Laan ontdekt. Door de werken aan de stoep is de waterleiding er waarschijnlijk opengebarsten. Wanneer het lek exact ontstond, is nog niet duidelijk. "Maar ondertussen kon er al zo'n 1,5 miljoen liter water wegstromen", zegt brandweerkapitein Richard Vandenabeele. Het water verzamelde zich op het laagste punt in de buurt, namelijk de ondergrondse parkeergarage van het nieuwe hotel vlakbij."

"Toen wij ter plaatse kwamen, was het water nog steeds aan het weglopen. In de ondergrondse parkeergarage stond er ongeveer anderhalve meter water", gaat Vandenabeele voort. "In het begin was het letterlijk dweilen met de kraan open. De brandweerposten uit de buurt, zoals Kortemark, Lo-Reninge en Diksmuide, zijn ons komen versterken, elk met hun eigen debietpompen. We proberen op die manier het water zo vlug mogelijk weg te pompen. We zullen hier waarschijnlijk nog een paar uur onze handen vol hebben." Rond 16 uur kon er al een groot deel van het water weggepompt worden en zijn ook de herstellingen aan de waterleiding begonnen.