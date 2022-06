Opvallend veel dode meeuwen in Nieuwpoort: "Wellicht variant van de vogelgriep"

Langs de havengeul en ook in de jachthaven in Nieuwpoort tref je de laatste dagen uitzonderlijk veel dode of zieke meeuwen. Wellicht zijn de dieren besmet met een variant van de vogelgriep, die voornamelijk kolonievogels aantast, zoals meeuwen, sternen, aalscholvers en lepelaars. "Vlak over de grens, in Noord-Frankrijk, hebben ze hetzelfde probleem. Daar hebben ze enorm veel dode sternen van een grote kolonie teruggevonden. We hebben nu stalen afgenomen van de kadavers van de meeuwen om zeker te zijn over welk virus het gaat", vertelt Luc David van Natuurpunt.

Doordat kolonievogels in grote massa samenleven zijn ze ook kwetsbaarder voor ziektes. "Een zieke meeuw kan gemakkelijk andere meeuwen besmetten via de uitwerpselen, die terechtkomen in het water waar ze ook van drinken. Zo kan die bacterie zich vlugger overzetten naar andere vogels, waardoor je uiteindelijk massale sterfte krijgt. Het kan na zo'n massale sterfte 50 jaar duren voordat die populatie dan terug op peil is."