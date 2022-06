Controle op vrachtwagenparking in Zeebrugge: 2 op de 3 chauffeurs niet in orde met wekelijkse rust 

In totaal werden 153 vrachtwagens gecontroleerd. 101 chauffeurs waren niet in orde met hun wekelijkse rustperiode. "Maar voor de chauffeurs wordt er bijna nooit een alternatieve rustplaats voorzien. Daarom brengen de meesten hun lange rust door in de cabine van hun voertuig. Op parkings waar ze niet alle nodige voorzieningen, zoals sanitair, keukens of slaapplaats, hebben."

Naast de 101 inbreuken op de wekelijkse rust, waren ook 32 vrachtwagens niet in orde met hun terugkeerplicht. Want de chauffeurs moeten met hun voertuig om de 8 weken eens terugkeren naar het land waar de vrachtwagen ingeschreven is. Maar transportbedrijven laten chauffeurs vaak weken of zelfs maandenlang in het buitenland blijven. Daarbovenop waren er nog 7 overtredingen van de rij- en rusttijden met de tachograaf en 8 andere inbreuken, zoals vervalsing van documenten.

In totaal werd er voor 189.400 euro aan boetes uitgeschreven, die vaak op de rekening van het transportbedrijf komen. Verder werden nog 3 vrachtwagens in beslag genomen voor een onderzoek naar sociale dumping.