Tekort aan vrijwilligers om vaccins te testen: "Na corona willen mensen genieten van hun herwonnen vrijheid"

Er is een tekort aan kandidaten voor vaccinstudies, slaken de wetenschappelijke onderzoekscentra een noodkreet. Die vrijwillige testpersonen zijn ontzettend belangrijk, want zonder hen is het niet mogelijk om nieuwe vaccins of geneesmiddelen te ontwikkelen.

Dat tekort is opvallend, zegt vaccinologe Isabel Leroux-Roels van het UZ Gent: "Want we doen al veel langer studies en voor covid ging dat altijd vlot. We hebben een paar duizend vrijwilligers in ons kandidatenbestand en soms vonden we enkele uren na een oproep al het nodige aantal proefpersonen."