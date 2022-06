Minister Verlinden (CD&V) wil nationaal toegangsverbod voor amokmakers in recreatiedomeinen bekijken

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) wil bekijken of er een nationaal toegangsverbod kan komen voor mensen die onrust zaaien in een recreatiegebied. Zo'n maatregel is er al voor voetbalhooligans. Na vechtpartijen in provinciaal domein De Nekker in Mechelen gisteren vraagt de directeur een gedeelde databank voor amokmakers zodat ze op meer plaatsen geweerd kunnen worden.