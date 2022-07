Audit legt pijnpunten bloot bij opvolging van meldingen en klachten over crèches, ook handhaving schiet tekort

Er moet betere software komen, zodat de dossiers overzichtelijker worden en ze beter kunnen worden opgevolgd. "Het is nu niet mogelijk om met één druk op de knop te zien, hoe een kinderopvangverblijf ervoor staat", zegt Crevits. "Je moet in allerlei verschillende databanken gaan zoeken. Dat is niet meer van deze tijd."

De dossierbeheerders moeten beter gestuurd en ondersteund worden. Ook hun verantwoordelijkheden moeten duidelijker omschreven worden. Daarnaast moeten het agentschap Opgroeien en de Zorginspectie meer overleggen. "De administratie die oordeelt over een sanctie (Opgroeien, red.) moet veel nauwer gaan samenwerken met de mensen van de inspectie die ter plaatse gaan kijken. Die samenwerking kan beter."

Eerder stelde toenmalig minister Wouter Beke (CD&V) al Leo Van Loo om te kijken hoe de inspectie en handhaving kan worden verbeterd. Hij werkte al een actieplan uit. Nu zijn er ook de conclusies van Audit Vlaanderen en volgende week maakt ook de parlementaire onderzoekscommissie haar aanbevelingen bekend. "Gewapend met die drie documenten is het dan aan de administratie om een actieplan te komen. Voor mij is het belangrijk dat de tekorten in de organisatie zo snel mogelijk worden weggewerkt. Als daar extra budget voor nodig is, zal dat tijdens de volgende begrotingsbesprekingen door de regering bekeken worden."