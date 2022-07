Gele eclairs bij bakker in Herentals voor Wout Van Aert

Bij bakkerij A Tatin in Herentals liggen vandaag gele eclairs of soezen in de toog. Die maakte de bakker om Wout Van Aert te vieren. De wielerheld én Herentalsenaar rijdt al enkele dagen in de gele leiderstrui in de Ronde van Frankrijk en won gisteren ook een rit op een spectaculaire wijze.

"We maken alles zelf vers, dus dan kan je goed inspelen op de actualiteit", vertelt bakker Tom Smet in "Start Je Dag". "Toen hij wereldkampioen werd in het veldrijden, maakte ik al eens eclairs in regenboogkleuren en nu zijn het dus gele", lacht hij.