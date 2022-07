Inwoners Sint-Kruis-Winkel en andere Gentse kanaaldorpen kwaad over sluiting lokaal dienstencentrum

Schepen Rudy Coddens (Vooruit) bevestigt dat het dienstencentrum de deuren sluit, maar volgens hem wil dat niet zeggen dat ook alle diensten daar gaan verdwijnen. Rudy Coddens: "De medewerkster van de stad blijft actief in Sint-Kruis-Winkel. Er blijft daar dus een aanspreekpunt voor OCMW, stad en politie.

In Sint-Kruis-Winkel heeft de stad ook nog het Open Huis Winkele waar heel wat diensten samen zitten. "We gaan ook samenzitten met sociale organisaties zoals vzw kompas en de vzw die bezig is met de herbestemming van de kerk in het dorp. We gaan proberen om al de diensten die nu in het dienstencentrum zitten een nieuwe plek te geven." Deze namiddag plant de stad overleg met de inwoners van Sint-Kruis-Winkel.