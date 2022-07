Dieptepunt in verkeersveiligheid: bijna helft van gecontroleerde fietsen in West-Vlaanderen niet in orde

“De controles in de scholen zijn een belangrijk onderdeel in het sensibiliseren van de jongeren en de ouders om een fiets te gebruiken die technisch in orde is”, zegt provincieraadslid Himpe. “We doen jaarlijks grote sensibiliseringscampagnes, maar tot mijn spijt zien we daar weinig resultaat van”, zegt gouverneur Decaluwé. “Een echte verklaring voor die plotse stijging zie ik niet. We proberen ieder jaar een kleine 20.000 fietsen te controleren. Het kan toeval zijn dat het aantal fietsen dat niet in orde is, dit jaar groter is. Maar een echte evolutie kunnen we pas over meerdere jaren zien.”