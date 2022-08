Professoren UGent geven kinderen les over wetenschap en taal tijdens zomerschool

Sinds de corona-uitbraak bieden de zomerscholen kansen aan de meest kwetsbare kinderen en jongeren. In een zomerschool krijgen jongeren een aanbod op maat om leerachterstand te voorkomen of te verhelpen, in combinatie met spel, cultuur en sport. In Gent vinden deze zomer 23 zomerscholen plaats. Verspreid over verschillende wijken is er een gevarieerd aanbod voor kleuters, kinderen en jongeren.

Professor Ward Suijs geeft normaal gezien les over verbrandingsmotoren, maar leert de jongeren tijdens de zomerschool onder meer hoe ze energie kunnen opwekken, en op welke manier je dat uitdrukt. "Het is interessant omdat ze nu wiskunde en fysica aan iets concreets kunnen linken. Zo trappen ze op een fiets met een grote dynamo, waar ze vermogen kunnen trappen. Hoe harder ze trappen, hoe meer vermogen ze trappen. Ze hebbben intussen geleerd dat ze met 2 miljoen kindjes moeten zijn om evenveel te produceren als een centrale."