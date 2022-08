Hittegolf is voorbij en daar is de regen: stevige wolkbreuk leidt tot wateroverlast in Gent 

Een stevige wolkbreuk heeft in Oost-Vlaanderen tot wateroverlast geleid. In Gent staan verschillende straten blank. De lokale brandweer kreeg er tussen 13.30 uur en 15.00 uur zo'n 130 meldingen over wateroverlast. "Het is alle hens aan dek", aldus woordvoerder Björn Bryon. "We zijn op dit moment prioriteiten aan het stellen om te kijken waar we eerst naartoe moeten."