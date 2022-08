Nieuw casino Middelkerke wint Internationale Architecture Award nog voor het gebouw er staat

Het ontwerp van het nieuwe casinogebouw is speciaal, het lijkt wat op een vogelnest. Het gebouw gaat helemaal op in de duinen en het strand. In het evenementengebouw zit een casino, een hotel, een restaurant, een multifunctionele evenementenruimte en een ondergrondse parkeergarage. Het ontwerp is van de hand van bouwgroep Nautilus. Projectleider Leo ten Wolde: "Alleen al de locatie van het gebouw is speciaal. Aan de "verkeerde" kant van de zeedijk zeg maar. Bijna geen enkel gebouw wordt daar gebouwd. Bovendien is ook het ontwerp uniek. We hebben een combinatie gemaakt van een gebouw en landschap. Het hotel dat uitsteekt, gaat helemaal op in de natuur. Dat maakt het bijzonder."