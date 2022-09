Rattenplaag teistert Herk-de-Stad

Ratten voelen zich goed op plaatsen waar er voedsel, water en beschutting is. Schepen van Leefmilieu, Sofie De Waele (Vooruit), geeft enkele tips om ratten te voorkomen: "Zorg er om te beginnen voor dat de omgeving rond je huis opgeruimd is, zodat ratten geen materiaal vinden om een nest te maken. Laat ten tweede geen etensresten rondslingeren. Bewaar afval in bakken die goed afgesloten kunnen worden en breng tuin- en keukenafval naar de composthoop. Maar let op: op de composthoop hoort geen gekookt eten of vlees, want dat is echt een pretpark voor ratten. Let er ook mee op om dat zomaar bij de kippen te gooien. Ten derde voeder je je huisdieren best 's ochtends en best niet te veel, zodat het meeste voer 's avonds op is. Ten vierde vermindert een goed onderhouden riolering de kans op ratten. En tot slot kan het ook helpen om struiken aan de onderkant te snoeien."