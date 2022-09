Laatste rit van de legendarische boerentram in 1972 wordt herdacht in Schepdaal

Volgens De Laet was het een verkeerde beslissing om de tram af te schaffen. Maar er zijn politici die opnieuw pleiten voor een tram tussen Brussel en de Vlaamse Rand. "Landelijke gemeenten verbinden door een tramlijn is een illusie, dat kost teveel", zegt De Laet. "Maar de tram is wel aan een revival toe. In Frankrijk bijvoorbeeld zie je dat trams opnieuw gaan rijden. Mensen zitten graag op een tram, dat is rustgevend. En ze rijden ook op een eigen bedding waardoor je files vermijdt. Heel wat oude trambeddingen in het Pajottenland zijn trouwens tegenwoordig fiets- en wandelroutes."