Oeps, foutje in de Colruytfolder: "Merkchampagne aan 2 euro per fles"

Een fout in de folder is natuurlijk altijd mogelijk. En wanneer het, zoals hier, overduidelijk om een fout gaat, is een handelaar niet verplicht om het product aan die extreem lage prijs te verkopen.

“Er is soms wel discussie mogelijk wanneer een prijs in een folder of advertentie fout is”, zei professor consumentenrecht Reinhard Steennot eerder al bij "De Inspecteur". “In de fase van reclame en advertentie gaat het nog niet om de finale prijs. Maar mocht de prijs in de winkel daarentegen ook zo laag geafficheerd zijn, dan liggen de kaarten anders. Dan spreken we van een effectief aanbod, en dan mag men aan de kassa niet zeggen dat het product eigenlijk duurder is.”