't Iengels Wienkeltje in Oostende installeert rouwhoekje voor Queen: "Veel klanten zijn sterk geëmotioneerd"

"Op het moment dat het duidelijk werd wat er aan de hand was, zakte mijn wereld ineen", zegt Beyen nog. "Het is zoals koning Charles II al heeft gezegd: zijn moeder was de enige constante in een veranderende wereld. Nu heb je het gevoel dat die houvast er niet meer is. Ze was ook een voorbeeld, haar toewijding voor het land staat buiten discussie. Haar taken kregen altijd prioriteit op haar privéleven."