Een stralende prinses (Maria) Laura komt op stadhuis aan met fiere prins Lorenz, bruid kiest voor korte vintage jurk 

Koning Albert had moeite om de trappen van het stadhuis op te gaan. Hij gebruikte - zoals altijd - een wandelstok, koningin Paola hing aan de arm van burgemeester Phillippe Close.



Als laatste kwam bruid Laura aan die begeleid werd door vader Lorenz. Prinses Laura is een modeliefhebber en koos voor de burgerlijke viering een stijlvolle korte jurk van Prada. In de kathedraal later deze namiddag zal ze verrassen met een andere outfit. Bruidegom William kwam speciaal het stadhuis uit om Laura te begroeten en te poseren voor foto's.