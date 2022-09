Zeg niet zomaar "huismerk" tegen elk huismerk: deze soorten vind je allemaal in de supermarkt

Het mag dan crisis zijn, de winkelrekken staan nog altijd vol. Zeker in grote supermarkten vind je voor zowat elk product een duur, minder duur, goedkoper en spotgoedkoop alternatief. De goedkopere producten noemen we gemakshalve "huismerken". Maar ze zijn niet allemaal over dezelfde kam te scherven. "De inspecteur" legt uit wat het verschil is.