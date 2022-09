Fietspool van meester Steven in Heusden-Zolder brengt kwart van kinderen naar school

De mama van Mathieu, een van de leerlingen die mee rijdt, is blij met het systeem. “Zo leren de kinderen zelf de klok in het oog te houden en in groep te fietsen. Dat maakt hen klaar om in het secundair onderwijs alleen of met vrienden met de fiets naar school te gaan. Bovendien is zo’n karavaan met fluovestjes veilig. De auto’s zien de kinderen al van ver aankomen en vertragen.”

Mathieu zelf vindt het niet erg dat hij wat langer onderweg is. “Het is gezellig, zo samen op de fiets, dan kunnen we babbelen.”