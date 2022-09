Nu het stookseizoen voor de deur staat: zo maak je je huis en je verwarmingsketel klaar voor een zuinige winter

Als we alle kieren in huis vullen en ons huis zo veel mogelijk dicht houden, lopen we het risico dat de luchtkwaliteit slechter wordt. We zullen dus misschien wat vaker moeten ventileren. "Maar als je dat doet, maak dan niet de fout van te intensief te ventileren. Want dan gaat er veel warmte verloren", zegt Vancaeyzeele.