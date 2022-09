Bever zorgt voor wateroverlast in Sint-Katelijne-Waver: aanpassing van een gracht moet zorgen voor een diervriendelijke oplossing

In Sint-Katelijne-Waver hebben ze de oorzaak van de wateroverlast onder de spoorwegbruggen in de Groenstraat ontdekt. De dader is een bever of een hele familie, die dammen en burchten bouwt in een gracht in de buurt. Daardoor kan het water niet snel genoeg weg. Pidpa wil nu een extra stuk gracht graven zodat de dieren kunnen blijven zitten.