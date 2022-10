Studenten richten eerste Limburgse LGBTQIA+ studentenvereniging op: "Queer Up moet veilige plaats worden voor iedereen"

Een van de drijvende krachten achter Queer Up is doctoraatsonderzoeker Ken Princen: “Het hele Queer Up gebeuren is vorig jaar begonnen met doctoraatsonderzoekers Floris De Krijger en Rafique Shah, die naar iedereen op de UHasselt, UCLL en PXL een mail hebben gestuurd. Zo is een groep ontstaan waar iedereen zijn ei kwijt kon. Er bestond namelijk nog geen infrastructuur waar LGBTQIA+ studenten terecht konden. Uit onze groep vloeide het idee voort om een studentenvereniging op te richten voor queers. Ondertussen zijn we ettelijke maanden later en staan we hier met een stand in de universiteitshal van de UHasselt.”