Organisator lezing Welkom Wolf in Mol krijgt bedreigingen van tegenstanders van de wolf

In De Middag van Radio2 in Antwerpen relativeert Van Eeckhout de scherpe analyse in een aantal kranten over wat er mogelijk gaat gebeuren. "Als je 't artikel leest, zou je bijna gaan denken dat we voor een nieuwe Boerenkrijg staan en dat jagers en boeren met brandende fakkels en traktoren hun opwachting gaan maken. Ik denk echter niet dat we dat moeten verwachten." Van Eeckhout weet wél dat er een aantal Mollenaars niet opgezet zijn met datgene waar hun vroegere dorpsgenoot Jan Loos voor staat. "Jan is zeer consequent en komt standvastig op voor de natuur, de fauna en de flora, en nu ook voor de wolf. Dat wordt hem in bepaalde kringen niet in dank afgenomen."