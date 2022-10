Banken waarschuwen voor nieuwe vorm van phishing: oplichters komen aan huis om je bankrekening leeg te halen

Ding dong, daar is hij dan. Eens de oplichter bij je binnen geraakt is, weet hij eigenlijk al dat de buit binnen is. Vanaf nu neemt hij het voortouw. De oplichter gaat samen met jou aan je computer zitten en vraagt je om in te loggen bij je bank. Je moet dringend een som geld naar een andere rekening overschrijven, zogezegd om te vermijden dat er nog meer fraude kan gebeuren. In werkelijkheid gaat het uiteraard om een valstrik. Met die overschrijving stort je het geld rechtstreeks op de rekening van de oplichter.