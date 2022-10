Adidas zet rapper Kanye "Ye" West aan de deur na antisemitische uitspraken

Wie is Kanye West?

West is een Amerikaanse rapper en producer die al vele miljoenen platen heeft verkocht. Samen met Nike ontwierp hij daarnaast ook de razend populaire sportschoenen "Yeezy's". De samenwerking stopte en West ging verder met Adidas.

De rapper is de laatste jaren vooral bekend door zijn controversiële uitspraken. In 2018 zei hij dat 400 jaar slavernij in Amerika een keuze was. Tijdens de presidentsverkiezingen van 2016 steunde hij openlijk Donald Trump. Twee jaar later droeg hij een pet met 'Make Amerika Great Again' op. In 2020 stelde hij zich zelf kandidaat als president. Zijn familie liet toen weten dat hij zich in een manische periode had opgegeven. De rapper lijdt namelijk aan een bipolaire stoornis.