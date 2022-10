Dierenasiel in Sint-Truiden blijft volzet: "We zijn meer een heropvoedingscentrum dan een opvangcentrum"

Dat meer mensen er niet in slagen om hun hond te socialiseren, ligt volgens Zurinckx niet per se aan de capaciteiten van de eigenaar. "Vaak beginnen de problemen al bij de fokker. Er zijn heel wat goede fokkers in ons land die de tijd nemen om hun puppy's goed te socialiseren waardoor mensen op een wachtrij komen te staan voordat ze hun nieuwe viervoeter in huis kunnen nemen. Mensen die hier geen geduld voor hebben, gaan sneller naar een broodfokker en daar loopt het mis."

"Bij een broodfokker worden er verschillende hondenrassen gekweekt met als doel winst maken", gaat Zurinckx verder. "Het is een commerciële wereld waarin de moederdieren een angst ontwikkelen voor onbekende mensen omdat ze buiten de fokkers nooit in contact komen met andere mensen. Die angst wordt automatisch doorgegeven aan de puppy's en dat kan later voor problemen zorgen. Om een puppy goed te socialiseren moet je hem na drie weken ook mee naar buiten nemen om de wereld te ontdekken. Pups van broodfokkers kennen vaak niks anders dan het hok waarin ze geboren zijn en dat kan later gedragsproblemen veroorzaken. Eens de pup bij zijn nieuwe eigenaar is en ouder wordt, komen die gedragsproblemen aan het licht. Doordat mensen geen blijf weten met het gedrag van hun hond, belanden veel van die jonge honden in de asielen."