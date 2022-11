Trump wil in 2024 weer naar het Witte Huis

Dat ex-president Trump zich kandidaat zou stellen, werd algemeen verwacht. Hoewel zijn Republikeinse partij het onlangs bij de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen minder goed deed dan verwacht, kondigde hij vannacht toch aan dat hij weer wil deelnemen. Trump deed de aankondiging vanuit Florida.

Of hij de nominatie ook effectief zal binnenhalen bij de Republikeinen, is nog afwachten. Door de tegenvallende resultaten vorige week, is er ook binnen de partij flink wat kritiek op Trump. Algemeen wordt verwacht dat ook de gouverneur van Florida, Ron DeSantis, een gooi naar het presidentschap zal doen. DeSantis deed het vorige week in zijn eigen staat Florida bijzonder goed.