Kweekvlees stap dichterbij: Amerikaanse agentschap voor voedselveiligheid geeft groen licht voor kippenstukjes uit een labo

Vlees eten waarvoor geen dier geslacht is: het kan. Of toch in theorie. Er bestaan al verschillende soorten vlees die in een laboratorium zijn 'gekweekt': van gehakt en biefstuk tot kippenstukjes en tonijn. Maar de luttele mensen die al kweekvlees geproefd hebben, moesten een document tekenen dat ze de risico's aanvaardden. Vlees uit een laboratorium was nog bijna nergens officieel goedgekeurd voor consumptie. Enkel in Singapore mocht sinds 2020 gekweekte kip van een Amerikaans bedrijfje (Just Eat) in bepaalde restaurants verkocht worden.