Borgerhouts café zet betaalautomaat aan terrasverwarmers om energiekosten te drukken

Het antwoord op de vraag waarom Mombasa klanten voortaan laat betalen voor terrasverwarmers klinkt al even beslist: "Omdat we in paniek waren omdat onze factuur plots vervijfvoudigd werd." De alarmbellen gingen af toen het café op een bepaald moment een voorschotfactuur kreeg van 2780 euro, terwijl de vorige 550 euro bedroeg. "Dat was even hard verschieten", vertelt Adons. "In een café is het bovendien moeilijk om te besparen want als het binnen niet gezellig warm is, komen de mensen niet. Ook de koffie- en ijsblokjesmachine, de bierkoelers en frigo's kan je niet afzetten, en zo kwamen de terrasverwarmers in het vizier."