Ovens van restaurantboot in Mol zorgen voor besparing van duizenden euro's op stookoliefactuur

Chef-kok Danny Vermeer bespaart op energiekosten door de warmte van zijn ovens tot in de eetruimte te brengen. Vermeer is uitbater van restaurantboot De Kleppende Klipper op het kanaal Herentals-Bocholt in Mol en kookt al jaren op een fornuis dat warm wordt op stookolie. De ovens gebruikt hij echter niet, omdat die moeilijk regelbaar zijn. "Door de energiecrisis kwam ik op het idee om de warmte uit de ovens te recupereren via koperen buizen", legt Vermeer uit bij Radio2 in Antwerpen. Vermeer vermoedt dat hij tegen het einde van de winter zo'n 7.500 euro zal uitgespaard hebben.