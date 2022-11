Leider van terreurorganisatie Islamitische Staat komt om na "strijd tegen de vijanden van God"

De Islamitische Staat (of kort gewoon IS) wist na een snelle opgang in 2014 een groot deel van Irak en Syrië te veroveren. De terreurgroep pleegde bloedige aanslagen in Europa. Nadat beide landen een tegenoffensief gestart hadden, stortte het zelfverklaarde kalifaat ineen. In 2017 was IS verslagen in Irak, in 2019 was dat het geval in Syrië. Toch voeren slapende cellen van de soennitische moslimextremistische groep in beide landen nog steeds aanslagen uit.