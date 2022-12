Stad Geel creëert gratis plekken voor mensen die warmte en gezelligheid zoeken

Het stadsbestuur van Geel heeft in een aantal van haar openbare gebouwen zogenoemde "warmteplekken" ingericht. Iedereen die wil, kan er gratis komen opwarmen en andere mensen ontmoeten voor een gezellige babbel. "Als warme stad zetten we al lang in op buurtzorgnetwerken en vinden we het creëren van letterlijke en figuurlijke warmte erg belangrijk", legt schepen van sociaal beleid Griet Smaers (CD&V) uit bij Radio2 in Antwerpen.