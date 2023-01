Met restjes kaarsvet help je Oekraïense soldaten aan loopgraafkaarsen: vrijwilligers doen in Antwerpse kerk inzameling voor wat extra licht en warmte

"We verzamelen minstens één maal per week oude kaarsen of restjes kaarsvet in de Sint-Michiel-en-Sint-Petruskerk, aan de Amerikalei", legt Liuba Gresko uit bij radio2 in Antwerpen. "We versmelten alles wat we krijgen, en maken zo nieuwe kaarsen. We hebben daarom ook lege blikjes en golfkarton nodig. Paraffine kopen we met onze eigen centjes, maar wie wil, mag dat natuurlijk ook komen brengen."