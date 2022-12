Resten van V1-bom uit WO II opgegraven in Kontich, mogelijk eerste keer in Vlaanderen

Bedoeling van V1-bommen tijdens de Tweede Wereldoorlog was om belangrijke gebouwen of plaatsen zoals de haven te treffen, maar ook burgerslachtoffers te maken. "De geallieerden probeerden die V1-raketten telkens uit de lucht te schieten natuurlijk. Op basis van wat we hebben gevonden, kunnen we concluderen dat dat laatste ook gebeurd is in Kontich. De bom is dus met luchtafweergeschut geraakt en in een veld terechtgekomen. Op die manier zijn er dus gelukkig geen slachtoffers gevallen."