Fotograaf uit Heusden-Zolder breekt ruggenwervel en maakt tijdens revalidatie tentoonstelling met archieffoto's

Een fotograaf uit Heusden-Zolder heeft tijdens zijn revalidatie van een gebroken ruggenwervel een tentoonstelling in elkaar gestoken met archieffoto's om een goed doel te steunen. Het oorspronkelijke plan van Johan Vanstraelen was om zijn fotoarchief op te ruimen, maar voor hij het wist, had hij een tentoonstelling en een boek in elkaar gestoken. Zondag stelt hij zijn tentoonstelling voor in Sint-Truiden. De opbrengst van de tentoonstelling en de verkoop van zijn fotoboek schenkt hij aan dienstencentrum 't Weyerke in Heusden-Zolder.