Milieubewegingen en omwonenden Zwijndrecht stappen mee in strafzaak tegen 3M: "Het bedrijf pleegt milieumisdrijven"

Volgens Tycho Van Hauwaert is het vooral belangrijk dat de PFAS-vervuiling erkend wordt als milieumisdrijf, en dat 3M daar verantwoordelijkheid voor opneemt. "Er is dan wel een saneringsovereenkomst", zegt hij, "en er zijn een aantal initiatieven, maar we zien nu dat ze er al de kantjes van aan het aflopen zijn. Zo moesten ze tegen het einde van het jaar een bodemonderzoek indienen, en daar hebben ze al uitstel voor gevraagd." Volgens de milieubewegingen heeft 3M nog nooit schuld bekend.