Vlaamse zanger Norbert (85) is overleden, bekend van "Liedje voor Mary-Ann"

De zangcarrière van Norbert begon midden de jaren zestig. Opvallend voor Vlaamse muziek in die tijd; veel van zijn liedjes waren echte popsongs. "’t Is te laat", "Pas op voor de verf" en "Waar is de tijd" zijn daarvan de bekendste. Tijdens optredens (de ‘Norbert Show’) werd hij begeleid door een eigen orkest dat een voorliefde had voor soul, en door ‘go-go girls’, de ‘Hey-meisjes’. In de jaren 70 stopte hij met optreden door gezondheidsproblemen.

Eén van zijn grootste successen, de eigen compositie "En dat vergeet ik nooit", werd ook gecoverd door de bekende Nederlandse zanger Gert Timmerman. Zijn allergrootste hit, "Liedje voor Mary-Ann" werd speciaal voor hem geschreven door Will Tura. Norbert stond ermee in de top tien in de zomer van 1969 en het lied werd later herhaaldelijk heruitgebracht als ‘golden Oldie’.