Vzw Helping Hands Belgium start hulpactie voor slachtoffers aardbeving in Turkije en Syrië

Toen het nieuws van de aardbeving vanochtend binnen sijpelde, ondernam Bicici meteen actie. "We hebben in die 10 jaar dat Helping Hands Belgium bestaat al veel ervaring opgebouwd met zulke rampen. We weten dat tijd daarbij heel belangrijk is. Daarom zijn we meteen geld beginnen in te zamelen. Materiële goederen verzamelen we niet, omdat we weten dat die toch niet makkelijk ter plekke raken. Er is trouwens ook gewoon geen stockgeplaats in het getroffen gebied."