Nieuwe parkeertoren in Gent lokt maar 13 auto’s per dag: “Mensen moeten wennen”

De stad wil meer mensen warm maken om de torens te gebruiken, onder meer met abonnementsformules. Buurtbewoners kunnen een maandabonnement afsluiten van 15 tot 50 euro, voor niet-bewoners kost het 25 tot 100 euro. In Wondelgem zijn er nu een 20-tal abonnementen, in Ledeberg bijna 180. "De stad kan meer doen om mensen over de streep te trekken. Het zou voor buurtbewoners gewoon gratis moeten zijn om in de toren te parkeren", stelt Welvaert nog.

Beide parkeertorens liggen in de buurt van tramhaltes met een vlotte verbinding naar het centrum van Gent. Alleen moeten parkeerders nu nog een apart vervoersbewijs kopen, er is nog geen combiregeling. Dat kan een drempel zijn om in de torens te parkeren. De stad is voorstander, maar het concept is er dus nog niet.