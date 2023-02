Na de schok: Turkije wil via DNA-onderzoek tienduizenden onbekende slachtoffers identificeren

“Voor men het lichaam in een massagraf onderbrengt, neemt men een staal bloed af, met in hun dossier de vermelding waar ze zich bevinden", vertelt De Valck. "Gelet op de situatie, vrees ik dat het grootste deel van de identificaties op die manier zal moeten gebeuren. Andere gegevens zijn vaak gewoon niet voorhanden.”

In principe kunnen Turkije en Syrië bij die identificatie ook hulp krijgen. “De Turkse overheid heeft dan wel jurisdictie over de slachtoffers, ze bepalen ook of Interpol of buitenlandse teams mee helpen met de identificatie. Die vraag tot assistentie is nog niet gekomen, al kan dat in een latere fase nog altijd.”