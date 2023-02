Collega's ontslagnemende marketingmanager Gent houden campagne: "Mijn foto en daaronder 'missed' deden wel wat met mij"

"Ze hebben zich compleet laten gaan in hun creativiteit, het is een echte guerilla-marketingcampagne geworden", zegt een compleet verraste Jolien. Het begon afgelopen vrijdag, toen ze een testrit ging maken met een tweedehandse wagen. "De verkoper maakte de koffer open, en er lag een soort politie-affiche waar mijn foto op stond. In plaats van ‘wanted’ stond er ‘missed’, om duidelijk te maken dat ze me zouden missen.”