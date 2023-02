Actiegroep vraagt opnieuw straatnaam in Gent voor vergeten feministe uit ‘Het verhaal van Vlaanderen’

Claeys (1855-1943) was een arbeidster en alleenstaande moeder uit Gent die zich engageerde in de Belgische Werkliedenpartij, de allereerste socialistische beweging. Ze veroverde als vrouw een zitje in de partijraad, wat toen erg uitzonderlijk was. Ze pleitte er voor meer vrouwenrechten en emancipatie.

Claeys had progressieve standpunten voor die tijd, onder meer over anticonceptie. Ze was ook een pleitbezorger voor vrouwenstemrecht. Echter, haar engagement kon zich niet vertalen in grote verwezenlijkingen. Een schandaal rond een (al dan niet vermeende) buitenechtelijke relatie zorgde dat Claeys in de anonimiteit verdween en in armoede stierf.