"Ik was 17 jaar oud en ik dacht dat mijn leven voorbij was": slachtoffers getuigen op het proces over de aanslagen van 22 maart

"Net voor de bom afging, telefoneerde ik nog met mijn broer die in Californië was. De ontploffing zelf herinner ik me niet meer. Al wat ik me nog herinner, is de donkerte en dat ik omhoog werd getild. Mijn eerste herinnering daarna is dat ik wakker werd op de grond van de vertrekhal en dat ik zag hoe mijn rechterbeen een bepaalde hoek vormde."

Naast de (toen 17-jarige) Béatrice de Lavalette lag een gewonde vrouw. "Ze was nog in leven. Haar haar stond in brand en in een reflex probeerde ik de vlammen te doven met mijn handen. Toen ze besefte dat er iemand was, reikte ze me haar hand." Daarna kwamen de eerste hulpverleners de luchthaven binnen. "Ik zag het verschil tussen de donkere ruimte binnen en het licht van de deuren. Het was precies de hemel, een deur van licht."