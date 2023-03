Vanaf Pasen speelt de beiaard in Gent hits van Queen, Arno en Lady Linn

Er zijn nog zekerheden in Gent: de beiaard blijft elk uur 'Klokke Roeland' spelen. Maar om het kwartier worden de Gentenaars in de binnenstad vanaf 9 april ook getrakteerd op een andere hit. "Er waren tien suggesties, waarop de mensen konden stemmen via een online poll", zegt schepen van Cultuur Sami Souguir (Open VLD). Daar zaten nummers bij van onder andere Vaya Con Dios, Meskerem Mees, André Hazes Jr. en Will Ferdy.