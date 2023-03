Minister Weyts heeft nieuw plan om lerarentekort aan te pakken: werknemers "uitlenen" aan het onderwijs

De minister spreekt ook van "dienstverleningscontracten" die bedrijven met scholen vanaf volgend schooljaar kunnen afsluiten. "In geval van herstructurering kunnen bedrijven dan hun personeel geheel of gedeeltelijk een andere jobinvulling geven. Werknemers behouden hun volledige loon, maar ze kunnen gaan lesgeven. Het onderwijs betaalt de loonkost van de leerkracht, het bedrijf past de rest bij", aldus Weyts.



Weyts ziet het als een win-win. "Mensen uit de privésector hebben andere kennis en inzichten. Leraren kunnen hen dan weer meer realiteit bijspijkeren."



De werknemers die halftijds of voltijds worden gedetacheerd, horen een "pedagogisch bekwaamheidsattest" te kunnen voorleggen. "We focussen op mensen die een lerarenopleiding hebben gevolgd, maar vandaag niet in het onderwijs staan."



Wie ingezet wordt, zal niet zomaar alleen voor de klas staan. "We werken nu samen met de bestaande lerarenopleiding om van daaruit meer coaching te voorzien. Maar we denken ook aan een starterspakket met didactische tips en tricks."