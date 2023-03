Iftar voor holebigemeenschap in Antwerpen afgelast om veiligheidsredenen: "Intriest en onaanvaardbaar"

Somers bekijkt dan ook samen met de organisatoren of en waar het evenement toch kan doorgaan. "We mogen hier niet voor buigen, dus we bekijken nu vanwaar die dreiging komt en op welke manier we de organisaties kunnen bijstaan", zegt de minister. "Zo kunnen we ervoor zorgen dat moslims nog steeds de iftar in alle veiligheid kunnen vieren, ook al komen ze uit de regenbooggemeenschap. In Vlaanderen hoort liefde in alle vormen thuis."