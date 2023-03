Kinderen ontdekken hun talenten op nieuw Talentenfestival in Halle

Zorgkundige, ingenieur, schoonheidsspecialist, journalist of toch iets anders? Op het nieuwe Talentenfestival in Halle (de vroegere Doe-beurs die in de Brabanthal in Leuven werd georganiseerd voor leerlingen uit heel Vlaams-Brabant) hebben de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van de Halse basisscholen de kans gekregen om zelf te ontdekken welke job iets voor hen zou kunnen zijn. "Dan weten ze ook welke richting ze best gaan volgen in het secundair onderwijs", zegt gedeputeerde Gunther Coppens. "Omdat het voor veel scholen moeilijk was om tot in Leuven te geraken, hebben we de Doe-beurs vernieuwd tot het Talentenfestival waarbij we regionaler werken."