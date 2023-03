Will Tura trad z’n hele carrière lang op in Lebbeke: “Ik zie hem hier nog toekomen in zijn legerkostuum met zijn gele kever”

Amper negentien jaar oud was Will Tura toen hij voor de eerste keer naar Lebbeke afzakte. Arsène De Mol weet het nog alsof het gisteren was. "Mijn vader baatte in Lebbeke De Casino uit, een bekende danszaal. Op een dag vroeg hij me 'Zouden we die Will Tura eens boeken?' Waarop ik zei: 'Dat moet jij weten'. Nooit had ik kunnen vermoeden dat het zo’n lange reeks optredens zou worden."